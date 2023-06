Jazztoppers van de partij op Twickel Jazz Event: ‘Het wordt losjes’

Het is begonnen met een spontaan idee van Maurice Hublart en zijn kameraad Freek Nietsch. Maurice is eigenaar van Hoeve de Haar in Ambt Delden, Nietsch heeft een kledingzaak in het Enschedese centrum. „Samen met m’n goede maat Freek had ik een jazzconcert bezocht. Ons viel op dat de zaal niet gevuld was. En we zagen veel mensen met grijs haar.” Bij dat laatste maakt Hublart wel meteen een kanttekening. „Niet dat dat erg is, hoor. Maar het jazzpubliek vergrijst.”