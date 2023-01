Jeffrey sloeg zijn vriendin meerdere keren in elkaar en toch houden de twee zielsveel van elkaar

Hilariteit in Engeland om animatie Wout Weghorst: spits uit Borne bijna 30 centimeter gekrompen

Is Wout Weghorst gekrompen? In Engeland zorgt een animatie van de Engelse sportzender Sky Sports voor de nodige hilariteit. Het lijkt erop dat het hoofd van de Bornse voetballer is gefotoshopt op een medespeler die in ieder geval een paar koppen kleiner is.

11:59