Jelle Wolsink wint opnieuw Ronde van Goor

De wedstrijden in Goor waren de afsluitende criteriums uit de VIRO Criterium Cup. Bij de vrouwen ging Tessa Neefjes (Wervershoof) met de eindzege aan de haal. Zij passeerde in Goor in extremis Arianne Pruisscher in de stand, de Drentse was afwezig vanwege haar start in de Boels Ladies Tour en werd tweede. Marit Cent uit Goor legde beslag op de derde plaats in het klassement en mocht zo in haar eigen woonplaats op het podium plaats nemen.