Jonge scooterdieven vechten met boa om gestolen kachel uit Huis Diepenheim

Woede over ‘spelregels’ voor Goorse horeca tijdens School­feest berust op misver­stand, zegt burgemees­ter

GOOR - Horecaondernemers in Goor zijn woest over de ‘spelregels’ die voor hen gelden tijdens het weekend van het Goor School- en Volksfeest. Per brief is hen medegedeeld dat bands en DJ’s gedurende het feest niet meer buiten voor de deur mogen spelen. Ook mag tijdens de kinderoptocht geen alcohol worden geschonken.

18 mei