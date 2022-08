Kaasplein Markelo maakt zich op voor vierde (en warme) editie Food Goan: ‘Er wordt genoeg schaduw gecreëerd’

Made in Goor In Goor is een plek waar iedere thuisbak­ker blij van wordt. En die zit gewoon op Zenkeldams­hoek

GOOR - Ze springen niet zo in het oog als bijvoorbeeld de winkels in de binnenstad. Maar ook op industrieterreinen zijn fraaie bedrijven te vinden. Bijvoorbeeld het naar vanille geurende magazijn van webshop Baktotaal Bouwhuis, op Zenkeldamshoek in Goor.

26 juli