Kans op bewolkt weer in Hof van Twente vanochtend

Wel feesttent en zendmast, toch moet boete voor piraten­feest in Zenderen van tafel, maar gemeente weigert

Er stond weliswaar een grote feesttent met geluidsapparatuur en aggregaten. En een zendmast in de buurt. Maar dat wil niet zeggen dat er ook werkelijk een piratenfeest in Zenderen is geweest, oordeelde de bezwarencommissie. Toch laat de gemeente Borne de boete voor de grondeigenaar staan.