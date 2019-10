Kartracer Mickey Slotman tweede op WK: ‘Ik had pech met de banden’

Het kartseizoen zit erop. De 17-jarige Mickey Slotman uit Markelo presteerde dit jaar prima. Maar in de meest aansprekende races greep hij net naast de eerste plek. Zowel in het klassement van het open NK als tijdens het WK eindigde hij als tweede. Beide keren leek de overwinning haalbaar. Daarom houdt Slotman een zuur gevoel over aan dit seizoen. "Bij het NK moest ik een wedstrijd laten schieten vanwege pijn in mijn ribben. En op het WK had ik pech met de banden. Daar kwamen gaten in, waardoor ik de grip kwijtraakte", zegt Slotman.