Kasteel Twickel schittert op nieuwe munt

Muntmeester Ben van Ravenswaaij van de Koninklijke Nederlandse Munt overhandigde de nieuwe munt maandagmorgen aan rentmeester Egbert Mooijweer van Twickel. De munt is bedoeld voor verzamelaars en kan niet in het normale betalingsverkeer worden gebruikt.

Kasteel Twickel is het tiende Nederlandse kasteel dat op een zilveren dukaat verschijnt. Eerder al gebeurde dat met bekende kastelen als het Muiderslot en kasteel Haarzuilens. Opzet van de Koninklijke Nederlandse Munt is om per provincie één kasteel te kiezen als boegbeeld voor de serie waarmee twee jaar geleden een begin is gemaakt.

Beperkte oplage

Zilveren dukaten waren van 1659 tot 1847 een wettig betaalmiddel in Nederland. In 1987 keerden zij terug als verzamelaarsmunt. Ze worden in een beperkte oplage van tweeduizend stuks geslagen in opdracht van het Ministerie van Financiën, steeds met een ander thema. Met de kastelen-serie wil het ministerie cultureel erfgoed in Nederland onder de aandacht brengen en levend houden.

Volgens woordvoerder Birte Bakker van de Koninklijke Nederlandse Munt voorzien de zilveren dukaten in een grote behoefte. „Sommige uitgaven zijn volledig uitverkocht. Er zijn veel muntenverzamelaars in Nederland. Voor hen zijn dit hele bijzondere uitgaven. Sommigen van hen hebben zelfs een abonnement op de hele serie. Voor elk kasteel geldt bovendien dat er lokaal altijd een groep mensen is die het mooi vindt om zo’n munt te hebben.”

Dat voor Overijssel de keuze is gevallen op Twickel, heeft volgens Bakker alles te maken met de bijzondere betekenis van dit kasteel. „Het is een van de mooiste kastelen van Nederland, met een lange geschiedenis. Maar Overijssel heeft natuurlijk nog veel meer mooie kastelen die we op deze manier willen eren.”

Ridderfiguur

Krachtens de Muntwet staat er op de voorkant van elke dukaat verplicht een ridderfiguur. In het geval van de kastelenserie gaat het daarbij steeds om veldmaarschalk Godard van Reede (1644-1703), een van de grootste veldheren van zijn tijd. Hoewel hij geen enkele link heeft met Twickel, staat hij op de munt wel prominent voor het Deldense kasteel, met op zijn schild het wapen van de provincie Overijssel.

De nieuwe Twickelmunt is uitsluitend verkrijgbaar bij de Koninklijke Nederlandse Munt. Hij kost 54,95 euro.