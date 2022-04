Kersvers Nederlands kampioen Willem Greve gaat daags na het NK-goud thuis in Markelo gewoon weer met de paarden aan de slag

Het was laat zondagavond. Of liever gezegd: het was vroeg maandagochtend. Terug in Markelo van vier dagen NK springen in Deurne zag Willem Greve dat de stal was versierd. Nadat hij eerder op die dag de nationale titel had veroverd, hadden vrienden en kennissen thuis een surpriseparty geregeld. „Was top, heel gezellig. Maar ik ben nu een paard aan het longeren (het dier aan een lang touw cirkels om de ruiter laten lopen, red.). Kampioen of niet, het werk gaat gewoon door. Wel met een houten kop en een droge bek, haha.”



De kater op deze maandagmorgen neemt Greve voor lief. Gaat vanzelf wel weg en bovendien: de aanleiding loog er niet om. Voor het eerst in zijn sportieve carrière als springruiter lukte het de 39-jarige Markeloër om de Nederlandse titel te veroveren. Met zijn 10-jarige hengst Highway TN vormde hij op de slotdag van het nationaal kampioenschap de sterkste en beste combinatie.