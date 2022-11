Kettingbotsing met drie auto's op N347 tussen Enter en Goor, forse schade aan voertuigen

‘Resten illegaal vuurwerk’ in kofferbak, oud-Hengeloër Sytse L. opnieuw veroor­deeld voor verboden vuurwerk

DELDEN/ALMELO - Oud-Hengeloër Sytse L. (33) is donderdag door de rechter in Almelo veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden omdat hij illegaal vuurwerk vervoerde en thuis had liggen. Het is niet voor het eerst dat de inmiddels in Delden wonende L. in aanraking komt met justitie voor verboden vuurwerk.

