Kind gewond bij incident in Markelo, weggebracht met traumahelikopter

Trouwring die Thies Jan met metaalde­tec­tor vond in Delden, blijkt van Pools echtpaar: 'Nooit verwacht!’

DELDEN – Een gezellig feestje bij een nichtje in Delden eindigt eind 2008 in mineur voor Helena en Krzysztof Maluski uit Polen. Op de terugweg naar hun hotel in het centrum van het stadje, verliest ‘Kris’ zijn trouwring. Het echtpaar is twee maanden daarvoor in het huwelijksbootje gestapt. „We dachten niet de ring ooit nog terug te zien.”

5 mei