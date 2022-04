Kinderspaarpotten, sieraden en elektronica gestolen bij inbraak Diepenheim

Vluchte­ling Bakri begint barbiersa­lon Biko in Goor: terugpra­ten in ’t plat lukt nog niet

GOOR - Zeven jaar geleden vluchtten Bakri (43) en zijn jonge gezin uit oorlogsgebied. Nu runt hij een eigen barbiershop in Goor. „Werken is echt belangrijk”, is zijn devies voor landverhuizers.

