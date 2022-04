Klap op klap krijgt ze, maar deze doorzetter overleeft alles: het ongelooflijke levensverhaal van Manon uit Goor

Het glazen bijgebouw in de achtertuin aan de Schoolstraat staat in een gouden gloed. De eikenhouten tafel is opgewarmd door de zon, in de vensterbank komen de zaadjes van de cherrytomaten al op. Labradoodle Ollie snuffelt aan de tas van de bezoeker. Het is goed toeven hier, totdat de aanleiding voor het gesprek als een schaduw neervalt. Gastvrouw Manon toont de kille realiteit van haar eigen lichaam. Ze staat op uit haar stoel en buigt voorover. Ondanks de rechte rug, bolt haar rechterschouderblad scherp omhoog. De linker blijft in een rechte lijn met de rug. Het is een vergroeiing die altijd pijn geeft. Als kind had Manon scoliose, een kromgegroeide ruggenwervel.