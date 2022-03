Klassieke Ford vat vlam in Goor, schade valt op het oog aan de buitenkant mee

CDA blijft grootste in Hof van Twente, nieuwkomer In Beweging pakt 3 zetels

GOOR - Nieuwkomer In Beweging komt in Hof van Twente met een knal de gemeenteraad in: de partij wint bij hun debuut 3 zetels. Grootste verliezer in de Hof is het CDA, dat 6,3 procentpunt minder stemmen haalt dan vier jaar geleden.

16 maart