Klassiekers bij VV Twenthe in Goor: vroeg kunstgras, Rad van de Lat en coach Peter Horselenberg

met video Nest Aziatische hoornaar trekt publiek naar Markelo

MARKELO - Het is druk op het erf van Anne-Marie Kaptein en haar partner Lex Bauhuis. De hele week al. Sinds duidelijk zij als eerste de Aziatische hoornaar in Twente heeft gespot, is het een komen en gaan van deskundigen en geïnteresseerden. En Anne-Marie zet nog maar weer een kan met koffie.

31 augustus