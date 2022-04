Komt dat zien op De Herikerberg: GP zijspan

100 procent! Een heuse grand prix wordt niet iedere maand, laat staan elk jaar, gehouden. In de historierijke geschiedenis van Ons Genoegen hebben tal van bijzondere crossweekeinden plaatsgevonden, maar een WK-race behoort toch wel tot de categorie ‘bijzonder’. De laatste maal dat De Herikerberg het decor was van een GP sidecars was in 2019. Bovendien is Markelo dit jaar de openingswedstrijd van het wereldkampioenschap, dat in totaal uit zeven wedstrijden bestaat. Op 12 juni is de zijspanwereld opnieuw in Nederland, dan wordt er gecrost in Oss. In 2020 ging een dikke streep door een nieuw WK-weekeinde in Markelo. De reden is bekend: corona.