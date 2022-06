Koninklijke onderscheiding voor Geert Wolff, cameraman en technicus bij Hofstreek Omroep

GOOR - Hofstreek Omroep bestaat 30 jaar. Even zo lang is Geert Wolff uit Goor er al vrijwilliger. Zaterdag kreeg de technicus van het eerste uur een koninklijke onderscheiding voor al zijn inspanningen. Of, zoals burgemeester Ellen Nauta het in haar speech omschreef: „Jouw bevlogenheid, kennis en kunde en je sociale hart zijn een voorbeeld.”

Het School- en Volksfeest in 1989 was voor een aantal Gorenaren aanleiding om te experimenteren met een radio-uitzending tijdens het feestweekend, onder de noemer Schoolfeestradio. Het betrof een illegale zender, die al snel door de politie uit de lucht werd gehaald. Dat leidde er echter wel toe dat in 1990 werd nagedacht over een legale lokale omroep die in 1991 ook werd opgericht. Met een eerste officiële uitzending tijdens het schoolfeest.

Altijd achter knoppen

Sinds die tijd is Wolff er al vrijwilliger. Al zullen mensen hem niet voor de camera of microfoon treffen, maar achter de knoppen of de camera, vaak onzichtbaar voor het grote publiek. „Toch ben je er altijd. Ook tijdens uitzendingen van raadsvergaderingen en de opnames van mijn kersttoespraak”, zegt de burgemeester.

Het werk voor Hofstreek is niet het enige waar Wolff zich voor heeft ingezet. Hij is in het verleden ook bestuurslid en ook voorzitter geweest voor het vroegere jeugd- en jongerenwerk Goor in de Bocht.