Kraanwagen lekt olie in Hengevelde: motorrijder gewond door valpartij

Van Madame Tussauds naar Ronde van Overijssel: Markelose Joyce is rondemiss bij wielerklas­sie­ker

MARKELO De Markelose Joyce Dietvorst (24) is de rondemiss tijdens de 68e Ronde van Overijssel. De 24-jarige vergaarde landelijke bekendheid toen zij als eerste ‘gewone’ Nederlander een wassen beeld in Madame Tussauds kreeg. Zaterdag 7 mei is ze ‘in het echt’ te bewonderen tijdens de wielerklassieker.

14 april