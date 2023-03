Krijgt Martha uit Goor eindelijk haar woonwagen? ‘We moeten afwachten of de gemeente woord houdt’

Bijna leeg megapand is zorgenkind voor Deventer: ‘Een kartbaan? Over alles valt te praten’

Bouwmarkten, vloerenboeren, meubelwinkels en elektronicazaken. Runshopping Centre de Snipperling in Deventer is goed gevuld en tegelijk een zorgenkind. Het nagenoeg lege megapand, waar ooit woonwinkel Morres in huisde, drukt op de uitstraling van het gebied én op leegstandcijfers. ,,Een kartbaan? Over alles valt te praten. Als het maar iets toevoegt.”