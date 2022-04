Landgoed Twickel doet dringende oproep om wild te beschermen: doe hond alsjeblieft aan de lijn!

Klassieke Ford vat vlam in Goor, schade valt op het oog aan de buitenkant mee

GOOR - Aan de Van Coeverdenstraat in Goor is woensdagochtend een brand ontstaan in een oldtimer Ford uit 1952. De brand is vermoedelijk ontstaan door een brandstoflekkage. De brandweer was snel ter plekke en kon het vuur doven.

