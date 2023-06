Lekker weg in eigen omgeving? Aantal plekken voor kampeerders in Hof van Twente en omstreken gestegen

Eerste ‘Onze poes & buurmans kater’ is voltreffer: muzikaal evenement gaat volgend jaar op herhaling

Zet zes bands in zes verschillende tuinen verspreid over het dorp, zorg voor een verfrissend drankje en een succesvol evenement is geboren. Daar weten ze in Rossum alles van waar zaterdagavond de belangstelling voor ‘Onze poes & buurmans kater’ groot was.