Levende kerststal en erwtensoep voor Oekraïne tijdens eerste Goorse Wintermarkt

Frank en Debby lieten comforta­bel Markelo achter zich om te boeren in Denemarken: ‘We zaten ingeklemd’

MARKELO - Frank en Debby Hargeerds droomden van een boerderij met tweehonderd koeien. In Markelo was dat onhaalbaar. In Denemarken vond het Twentse stel het geluk. Voor boeren is het de moeite waard om de sprong naar het buitenland te wagen.

4 november