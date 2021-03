Levensbedreigend paardenvirus de schrik voor Twentse topruiters: ‘Dit is de grootste nachtmerrie die er is’

‘Mister ijsbaan’ Frans Broshuis (77) uit Hengevelde is nog altijd als eerste op de baan en als laatste weer weg

17 februari HENGEVELDE - Hij was 46 jaar voorzitter van de Stichting IJsclub Wegdam en is wel 60 jaar vrijwilliger op de Hengeveldse ijsbaan. Maar toch is Frans Broshuis (77) blij dat hij dit jaar de voorzittershamer kon overgeven. „De coronapapierwinkel is niet aan mij besteed.” Maar vrijwilliger, dat blijft-ie. „Ik ben morgen gewoon weer op de baan!”