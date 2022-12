Loodzware grenspaal Delden opnieuw verplaatst na onverwachte factuur van overheidsinstantie

Laatste Deldense streek­markt van het jaar in de stijl van Charles Dickens

DELDEN - De laatste streekmarkt van het jaar is in winterse sferen. Feestelijke verlichting en sfeervolle Christmas Carols van het koor XS in Bentelo dat in de stijl van Dickens gekleed gaat luisteren de markt van zaterdag 3 december op.

2 december