Man gewond bij mishandeling in Delden, politie heeft drie verdachten op het oog

Holterman Groep Markelo verkocht: ‘Mijn levenswerk is verkwan­seld’

MARKELO - De Holterman Groep in Markelo is verkocht. De Hardeman Groep in Ede is de nieuwe eigenaar van de Twentse producent van staalmatten en beton. Daarmee is een eind gekomen aan een koningsdrama, waarin vader Gerard en zoon Maikel Holterman elkaar op het scherp van de snede bevochten.

18 februari