Man gewond bij mishandeling in Delden, twee verdachten opgepakt

In Carnegie Hall, de beroemdste concert­zaal ter wereld, klinkt muziek van componist uit Goor

NEW YORK - Hij is net terug van de generale repetitie en is enthousiast over het niveau van het orkest dat zijn compositie in Carnegie Hall dinsdagavond tijdens de première moet gaan spelen. „Een studentenorkest van hoog niveau”, zegt Carl Wittrock (55) uit Goor.

1 maart