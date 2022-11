Markelo wil af van veevoederfabriek middenin het dorp: ‘Maar te weinig uitstoot voor uitkoopregeling’

Auto belandt op de kop in de berm bij eenzijdig ongeval in Markelo

MARKELO - Op de Hogedijk in Markelo is een autobestuurder zaterdag aan het begin van de avond de macht over het stuur verloren. De bestuurder raakte niet gewond, maar moest wel mee naar het politiebureau vanwege het vermoeden dat hij teveel had gedronken.

5 november