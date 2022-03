Markelose springruiter Willem Greve springt naar een ton in GP Den Bosch

In de afsluitende rubriek van het prestigieuze springconcours was Willem Greve met de elfjarige Grandorado TN foutloos in de eerste omloop. Dat lukte nog elf andere combinaties ook, die zich daarmee allemaal plaatsten voor de barrage. Daarin was de Markelose combinatie opnieuw foutloos en klokte het duo een tijd van 38,40 seconden. Dat was snel, maar niet het snelste.