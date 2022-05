Markelose voorzitter vakbond pluimveehouders: ‘Goedkope nieuwe natuur legt rode loper uit voor vogelgriep’

Nederland kampt momenteel met de grootste vogelgriepuitbraak sinds 2003. Vanaf oktober zijn al meer dan 50 pluimveebedrijven met in totaal bijna 2,5 miljoen kippen geruimd. Daaronder twee Twentse bedrijven: een vleeskuikenbedrijf in Den Ham in december vorig jaar, en een legkippenbedrijf in Bentelo in januari van dit jaar.