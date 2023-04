Matthijs uit Markelo richt de Twentse School voor Theologie op: ‘Is niet iedereen op zoek naar zingeving?’

Analyse Is het Hengelose warmtenet betaalbaar of is dat een loze belofte?

Het zal nog een hele toer worden voor wethouder Claudio Bruggink om Hengelo in al zijn geledingen ervan te overtuigen dat het lokale warmtenet een betaalbaar alternatief is voor aardgas. Want hoe geloofwaardig is dat wanneer tarieven verdrievoudigen?