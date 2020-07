Max Verstappen toejuichen vanuit Deldens Formule 1-café

Eigenlijk hadden de zes raceliefhebbers dezer dagen in Oostenrijk moeten zijn, om Max Verstappen naar weer een zege op de Red Bull Ring te schreeuwen. Net als de afgelopen twee jaar. Maar ja: corona gooide roet in het eten. F1-races werden geschrapt en er kwam een aangepast schema. Deze zondag is de eerste race van het seizoen, maar wel zonder publiek langs de baan. „Natuurlijk is het jammer dat we er niet bij kunnen zijn”, zegt Wilfried ter Braak (47), een van de zes vrienden. „Maar de wereld vergaat niet. Het is al mooi dat er weer gereden wordt. Weet je: voor de coureurs is het ook niet leuk dat er zonder publiek geracet wordt. Publiek motiveert, geeft ze een kick.”