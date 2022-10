Met zijn kostbaarste bezit naast hem gaat Ger niet ‘volle patat’ in zijn thuisrally: ‘Moeten allebei uitstappen met een grote smile’

Forensisch onderzoe­ker Fred Lunenberg vertelt zíjn verhaal over de vermoorde Tonia Schovers uit Diepenheim

DIEPENHEIM - Het blijft een verhaal dat fascineert: de lotgevallen van Tonia Schovers, de Diepenheimse die in 1906 werd vermoord in het ‘Moordenaarsbosje’ bij Landgoed Nijenhuis. Begraven, twee jaar later weer opgegraven voor forensisch onderzoek. En daarna nooit weer teruggekeerd in haar graf.

6 oktober