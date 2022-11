Mobiele minisuper vol gratis boodschappen komt ook naar Markelo: ‘De bus voorziet in een behoefte’

GOOR/MARKELO - Het was een gok, een onbemande en open bus vol levensmiddelen achterlaten op een verlaten parkeerplaats. Waar mensen gratis boodschappen kunnen pakken. Voorziet het in een behoefte? Wordt er geen misbruik van gemaakt? „Dat laatste is tot nu toe nog niet gebeurd.”

Dat de mobiele minisuper vol gratis boodschappen voorziet in een behoefte, daar heeft initiatiefnemer van de ‘Food Bus’ Seine Braakman allang geen twijfels meer over. „Afgelopen vrijdag en zaterdag stond de bus op de parkeerplaats bij winkelcentrum De Whee in Goor en hebben we drie keer moeten bijvullen om het aanbod compleet te houden.”

Quote Ik heb het gevoel dat het op de goede plek terecht komt Seine Braakman, initiatiefnemer Food Bus

Of Braakman de doelgroep bedient die hij met zijn Food Bus beoogt, namelijk mensen die door stijgende energiekosten hun boodschappen niet meer kunnen betalen, daar kan hij alleen maar naar gissen. „Daar kom je nooit helemaal achter. Ik ben zelf even gaan kijken en sprak een mevrouw die af en toe een pakket ontvangt van onze eigen voedselbank, maar er kwam ook iemand die daar helemaal niet bekend mee is, maar voor wie dit extraatje heel welkom was. Voor iedereen is het verhaal anders, maar ik heb het gevoel dat het wel op de goede plek terecht komt.”

Ook in Markelo

Het is om die reden dat Braakman vanaf volgende week zijn bus op maandagen van 9.30 tot 17.00 uur in Markelo parkeert, op de parkeerplaats bij Sporthal De Haverkamp. De bus staat op vrijdag en zaterdag in Goor. Dat blijft zo tot het einde van het jaar. Mensen die levensmiddelen willen inbrengen kunnen dat doen bij het pand van Doors Wide Open aan de Grotestraat 103 in Goor. Geld doneren kan ook, op de facebookpagina van Doors Wide Open staat hoe.