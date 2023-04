Motorrijder gewond na botsing met automobilist in Markelo

Alweer bouwplan­nen in Goor: op deze plekken moeten (betaalbare) huizen komen

Woningbouwplannen volgen elkaar in rap tempo op in Goor. Op het voormalige zwembadterrein moeten dertig (betaalbare) koopwoningen komen. In het gebied langs de wijk De Hogenkamp verrijzen nog eens 90 woningen en appartementen.