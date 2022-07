Motorrijder van politie Twente rijdt voorop: doel is trekkers zo snel mogelijk van snelweg af te krijgen

Wagenmaker Joop van den Barg beheert erfgoed van 150 jaar familiege­schie­de­nis: ‘Dit is pure nostalgie’

DELDEN - Hij is de vierde generatie in een familie van wagenbouwers: Joop van den Barg uit Delden. Een oude schuur achter zijn boerderij vlakbij kasteel Twickel is de opslagplaats van alles wat er na precies 150 jaar familiegeschiedenis is achtergebleven op zijn erf. „Het is met hout als met mensen: als je er niet voor zorgt, wordt het niets.”

27 juli