Na een koude nacht even bijstoken, maar zon vergoedt veel bij zwembad De Mors in Delden

Unieke bommenwer­per scheert over Markelo en Den Ham voor imposant eresaluut

MARKELO/DEN HAM - Onder toeziend oog van velen bracht woensdagmiddag een iconische Lancaster-bommenwerper een eresalut boven Markelo en Den Ham. De flypast was een eerbetoon aan de daar omgekomen bemanningsleden van geallieerde bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog. De Lancaster vloog woensdag over 18 crashsites in België en Nederland, vooruitlopend op onze de dodenherdenking.

