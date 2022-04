Na twee jaar stilte gaat het dak eraf bij paasparty Bentelo: ‘Man, wat hebben we dit gemist!’

Oproep aan nieuwe Twentse politici om te investeren in vrije tijd: ‘Vakantie is een basisbe­hoef­te’

ENSCHEDE - Horecabedrijven, campings, hotels en evenementen; ze zijn de afgelopen 15 jaar steeds belangrijker geworden voor Twente. Maar daar is in de regionale politiek niet altijd aandacht voor, stelt netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel. En dat zou wel moeten. „Vakantie is geen luxeproduct meer, het is een basisbehoefte.”

