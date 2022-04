Na twee jaar weer normale seizoenstart zwembad de Mors: ‘Water mogelijk graadje kouder’

Markeloër Gert-Jan Oplaat helpt bij formatie in Den Haag: ‘Ik vind het een hele eer dat ze bij een ‘boertje’ uit Twente uitkomen’

MARKELO/DEN HAAG - Gert-Jan Oplaat (57) uit Markelo is benoemd tot informateur in de stad Den Haag. Met de Leidse hoogleraar Geerten Bogaart verkent hij de collegevorming in de derde stad van ons land. ,,Ik was eerst verrast toen Rita Verdonk me belde”, vertelt het oud-VVD-Kamerlid.

31 maart