Na zeventig jaar zoeken vindt Harry (81) in Hengevelde eindelijk het eerste kievitsei

HENGEVELDE - Al zeventig jaar speurt Harry Rupert (81) de weilanden af, op zoek naar kievitseieren. Hoeveel hij er ondertussen gevonden heeft? Veel. Maar nooit had hij de eerste. Tot vandaag. „Het was toeval.”

Hij is in de natuur geboren, zo noemt hij het zelf. Al van jongs af aan zoekt Harry Rupert naar kievitseieren. Vroeger raapte hij ze, dat mocht toen nog, tegenwoordig zorgt hij ervoor dat de plekken gemarkeerd worden, als hij er een vindt. Daarmee voorkomt hij dat boeren eroverheen rijden, en geeft hij de weidevogels in de dop een kans op leven. „Wij beschermen ze”, zegt hij.

Ook vanochtend was de kwieke tachtiger, vrijwilliger bij de weidevogelgroep van de Agrarische Natuur Vereniging Hooltwark, daarvoor op pad, in Hengevelde. „Want het legseizoen komt eraan.” Toen hij de kievit op een maisperceel zag lopen, en daarna wegvliegen, kreeg hij een voorgevoel. En dat bleek juist. Rond elf uur trof hij een nest aan, met twee eieren.

10 jaar niet in deze regio

Het waren de eerste, verse eieren, zo constateerden Aad van Paassen en Gijs van den Brink van natuurorganisatie LandschappenNL. Dat dit in Twente gebeurde, is bijzonder: de afgelopen tien jaar werden de eerste eieren niet in deze regio gevonden. Rupert merkt dat. Telefonisch laat hij weten dat hij van alle kanten gebeld wordt, door mensen die hem willen feliciteren. De pensionado, die ‘aardedoof’ is, noemt zijn vondst ‘toeval’. Al is de vraag of het nog toeval is, als je ergens al zeventig jaar ervaring mee hebt.

Aftrap seizoen

De vondst van het eerste kievitsei is, naast een eer voor de vinder, ook de officiële aftrap van het weidevogelseizoen. Duizenden vrijwilligers, overal in het land, trekken tot half juni de weilanden in om samen met agrariërs te zoeken naar nesten van de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels. Die worden, net als deze in Hengevelde, gemarkeerd.

Vrijwilligers helpen boeren niet alleen bij het zoeken en beschermen van nesten, maar ze zijn voor de boer ook extra ogen in het veld. Zij kunnen helpen om het beheer daar waar nodig aan te passen om de weidevogels succesvol te laten broeden. Dat is ook waarom Harry Rupert het doet, zegt de 81-jarige. „En in de natuur lopen, dat is ook gewoon mooi.”