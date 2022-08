Nachtzuster Wilma (62) van Goors verzorgingshuis loopt rondes in ochtendjas, want dan gaan bewoners rustig slapen

„Niet grappig bedoeld hoor”, zegt Naberhuis. „Ja, die roze sloffen misschien wel, die heb ik ook niet altijd aan. Maar, sinds we deze duster dragen bij mensen met dementie slapen ze beter. Ze draaien hun dag- en nachtritme minder vaak om en gaan sneller terug naar bed. Want dan kunnen wij in hun beleving óók weer slapen.”

Naberhuis zegt dat een collega de werkwijze op tv had gezien bij een andere zorginstelling. Naberhuis: „Dat wil ik ook wel eens proberen, dacht ik meteen. Er werd direct een ochtendjas voor me besteld, meer had ik niet nodig. Die leg ik ’s nachts beneden op de dekenkist. Als iemand belt of ik doe mijn ronde over de psychogeriatrische afdelingen, dan trek ik hem gauw aan over mijn uniform.”