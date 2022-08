Nataliya uit Hengevelde doet wat ze kan voor vluchtelingen uit Oekraïne: ‘Maar dit verhaal gaat niet over mij’

in memoriam Slager Gerrit Kastelein uit Diepenheim gaf kroonprins droge worst

Slager Gerrit Kastelein uit Diepenheim is op 85-jarige leeftijd overleden. Hij kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Kastelein, op 1 december 1936 in Diepenveen geboren, begon in 1960 een slagerij in Diepenheim. De zaak werd een begrip in het Stedeke en verre omgeving.

9 augustus