Negen weken na de diagnose overleed oer-Gorenaar Hennie: op zijn crematie klinkt het Goors Victorie

Handelaar in schroot en auto’s uit Rijssen moet 2,5 jaar de cel in voor btw-carrousel

Een handelaar uit Rijssen moet 2,5 jaar de cel in wegens grootschalige belastingfraude. Volgens de rechtbank Overijssel die hem deze straf oplegde, was hij de spil in een btw-carrousel met tweedehandsauto’s die via een schroothandel uit Oldenzaal werden verhandeld.

29 december