Nest Aziatische hoornaar trekt publiek naar Markelo

al 18 jaar vermist Opa en oma van naar Libië ontvoerde Isra uit Goor snakken naar contact, ‘voor het te laat is’

In 2004 is Isra uit Goor ontvoerd door haar Libische vader, nadat hij eerst haar moeder Marisse van der Burg vermoordde. Komende week wordt Isra ergens in Libië 21 jaar. Een echt teken van leven is er al lange tijd niet meer geweest. Haar opa en oma Ger en Clary geven de hoop niet op haar ooit weer te mogen zien. Maar de tijd dringt, ze zijn niet meer de jongsten.

20 augustus