Nieuwe kade Deldense haven in gebruik genomen

De laad- en losinstallatie van het veevoerbedrijf is ook verplaatst. Tijdens de werkzaamheden, die in mei van start gingen, konden schepen wél gelost worden met een tijdelijke installatie. Als onderdeel van de werkzaamheden aan het Twentekanaal heeft Rijkswaterstaat de kade en de installatie 12 meter verder landinwaarts geplaatst. De kade is tevens 30 meter verlengd.

Geen fietspad meer onder de Annabrug

Het doorgaande fietspad onder de Annabrug komt te vervallen. Dit pad is al sinds eind 2021 afgesloten en fietsers worden omgeleid via het Industrieterrein. Eerder was het onduidelijk of het fietspad weer zou worden hersteld, maar Rijkswaterstaat laat weten dat er in de nieuwe situatie geen sprake meer is van doorgaand verkeer.