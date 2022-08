Norman Smit uit Hengevelde wil z’n oldtimers in perfecte staat, maar dat wordt steeds lastiger

Oldtimerfederatie Fiva is uitgesproken: ‘Het voortbestaan van klassieke auto’s als industrieel erfgoed is in gevaar’. Dat liegt er niet om. De kennis die nodig is sterft nu al langzaam uit. De oude knarren met verstand van zaken gaan met pensioen of overlijden. Nieuwe monteurs die een auto van 30 of 40 jaar oud onder handen kunnen nemen staan niet klaar, laat staan in de rij…