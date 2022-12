Oekraïense kinderen uit Hengevelde verbazen Sinterklaas: ‘Dat dorp sla ik blijkbaar al 375 jaar over’

Rijssen is in het nieuwe jaar een bakker rijker: Bakkerij Nollen opent 19e winkel

RIJSSEN/HENGEVELDE - Lekker nieuws voor de liefhebbers van brood en banket. Bakkerij Nollen opent in 2023 een vestiging in hartje Rijssen. Het is de 19e winkel van het bedrijf uit Hengevelde. De bakker betrekt één van de ruimtes in het nieuwbouwpand op de plek van de vroegere Albert Heijn. Op de locatie aan de Haarstraat wordt op dit moment druk gebouwd.

