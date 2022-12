Oekraïners verlaten hotel De Zwaan in Delden: ‘Het zijn gewaardeerde collega’s geworden’

Groen licht voor bouw acht appartemen­ten aan Molen­straat Delden: ‘Verre van een kerstca­deau voor omwonenden’

DELDEN - Kies je op een vrijgekomen plek in een historisch centrum voor de bouw van een maximaal aantal woningen omdat de nood op de huizenmarkt hoog is? Of weegt beperking van de parkeerdruk en het aantal verkeersbewegingen in combinatie met het beter inpassen van het pand in de bestaande omgeving zwaarder?

