Ondergronds drugslab Ambt Delden: politie houdt derde verdachte aan

mét tentfeestkalender Wie­ne-Zel­dam trapt een zomer vol tentfees­ten in ‘Hof van T(w)ente’ af

WIENE-ZELDAM - De toegangspoort staat er al, maar veel meer dan wuivend gras is er verder nog niet te zien op de feestweide langs de Rijksweg tussen Goor en Delden. Niet voor lang. Want over anderhalve week staat hier een grote feesttent en wordt hier - eindelijk - weer het Zomerfeest Wiene-Zeldam gehouden. Het is de aftrap van een zomer vol (tent)feest in Hof van T(w)ente.

4 mei