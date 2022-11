Ongeluk met moeder en kinderen op Kerkstraat Goor, bestuurder van verreiker had geen zicht op de weg voor zich

met video Ontsnapte Labradood­le Finn op wonderbaar­lij­ke wijze terug bij baasje: ‘Misschien is er toch meer tussen hemel en aarde’

DELDEN – Na een urenlange zoektocht in het donker besluit Dewi Spoelman om toch maar even te rusten. Maar de slaap wil niet komen. De gedachten dwalen af naar de donkere hoekjes van haar brein. Telkens als ze een auto of trein hoort schikt ze. ‘Als Finn maar niet wordt aangereden’. „Het idee dat mijn hondje ergens alleen en in volledige paniek zou sterven, is voor mij ondraaglijk.”

24 oktober