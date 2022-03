Ongeval tussen auto en bestelbus op kruising Rondweg-N346 met Rijksweg-N346 bij Goor

Dierenwin­kels in Delden en Goor verzamelen spullen voor dieren in Oekraïne: ‘Belangrijk dat daar ook naar wordt omgekeken’

DELDEN/GOOR - Oorlog in Oekraïne en al meer dan 700.000 mensen op drift. Een aantal dat naar verwachting oploopt tot 4 miljoen. Een humanitaire crisis die ook huisdieren raakt. Het is om die reden dat dierenwinkels Pets&Co in Delden en Goor de handen ineen hebben geslagen en een inzamelingsactie houden voor dieren in nood in Oekraïne.

2 maart